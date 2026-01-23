Tapiro a Fiorello da Striscia La Notizia | Non faccio scandali ma so più segreti di Corona Riguardano Mediaset

Da fanpage.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima puntata del 2026 di Striscia La Notizia, Valerio Staffelli ha consegnato a Rosario Fiorello il premio Tapiro. L’occasione ha permesso al conduttore di parlare di alcuni aspetti legati al suo passato e alla televisione, sottolineando di conoscere molti segreti relativi a Mediaset. Fiorello ha precisato di non essere coinvolto in scandali, mantenendo un atteggiamento discreto e riservato riguardo alle sue opinioni.

Nella prima puntata del 2026 di Striscia La Notizia, Valerio Staffelli ha raggiunto Rosario Fiorello per consegnargli il Tapiro. "Non sono coinvolto in scandali, ma ne so più di Corona" ha scherzato lo showman che davanti alle telecamere ha videochiamato Carlo Conti: "Volevamo vederti per la prima volta in prima serata su Canale5".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Striscia la Notizia riparte con Del Piero ospite e il tapiro a Fiorello

Leggi anche: Striscia la Notizia, domani prima puntata: tapiro d’oro a Fiorello e De Filippi inviata

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Tapiro d’oro a Fiorello? Il mistero a La Pennicanza; Striscia debutta in prima serata con Maria De Filippi inviata e Tapiro a Fiorello; Fiorello nel mirino di Striscia, Tapiro e stoccata al veleno: Abbiamo fatto qualcosa di molto grave…; Il primo tapiro del nuovo Striscia la Notizia a Fiorello e le prime immagini di Maria De Filippi inviata.

tapiro a fiorello daStriscia inizia con sorpresa: Fiorello riceve il Tapiro d’Oro per una gag da non perdereIl debutto stagionale del tg satirico di Canale 5 mette al centro l’ennesimo Tapiro destinato a Fiorello, che raggiunge quota 28 riconoscimenti, questa volta ... assodigitale.it

tapiro a fiorello daStriscia premia Fiorello con il Tapiro d’Oro dopo nuove rivelazioni dall’archivio SignoriniNel debutto in prima serata di Striscia la Notizia su Canale 5, il Tapiro d’Oro finisce nelle mani di Rosario Fiorello davanti alla storica sede radiofonica ... assodigitale.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.