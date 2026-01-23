Tapiro a Fiorello da Striscia La Notizia | Non faccio scandali ma so più segreti di Corona Riguardano Mediaset

Nella prima puntata del 2026 di Striscia La Notizia, Valerio Staffelli ha consegnato a Rosario Fiorello il premio Tapiro. L’occasione ha permesso al conduttore di parlare di alcuni aspetti legati al suo passato e alla televisione, sottolineando di conoscere molti segreti relativi a Mediaset. Fiorello ha precisato di non essere coinvolto in scandali, mantenendo un atteggiamento discreto e riservato riguardo alle sue opinioni.

Nella prima puntata del 2026 di Striscia La Notizia, Valerio Staffelli ha raggiunto Rosario Fiorello per consegnargli il Tapiro. "Non sono coinvolto in scandali, ma ne so più di Corona" ha scherzato lo showman che davanti alle telecamere ha videochiamato Carlo Conti: "Volevamo vederti per la prima volta in prima serata su Canale5".

