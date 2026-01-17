Il fastidio di Conte | Noi non abbiamo informazioni Chiedete al dottore io faccio l'allenatore
Antonio Conte, prima di Napoli-Sassuolo, ha espresso chiaramente la sua posizione riguardo alla mancanza di informazioni, invitando a rivolgersi al medico. L’allenatore, squalificato, non potrà partecipare alla panchina, sottolineando la sua distanza dai dettagli tecnici e medici della squadra. Questa intervista offre uno sguardo diretto e sobrio sul suo ruolo e sulle sue responsabilità, in un momento di attesa prima di una sfida importante.
Antonio Conte è stato intervistato prima di Napoli-Sassuolo, match in cui non può andare in panchina per la squalifica. Il tecnico azzurro è diventato un muro quando si è parlato dei tanti lungodegenti: "Fare un punto chiaro? Al settore medico sanno benissimo qual è il punto chiaro, chiedete a loro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Conte: Scudetto? Se non si vuole neanche soffrire io mi arrendo. Sono molto stanco; Inter, Marotta: A Conte non rispondo! Il Napoli ci ha fermato? Considerazione statistica; Ceci: “Senza Conte e con tutti questi infortunati, il Napoli sarebbe al 10° posto”; Parma, Cuesta: Manteniamo umiltà, vogliamo fare una grande prestazione contro il Napoli.
Il fastidio di Conte: “Noi non abbiamo informazioni. Chiedete al dottore, io faccio l’allenatore” - Sassuolo, match in cui non può andare in panchina per la squalifica ... fanpage.it
Conte: «Non ho informazioni sugli infortuni, posso solo aspettare. Chiedete ai medici» - Sassuolo, gara che si giocherà tra pochi minuti allo Stadio Maradona. ilnapolista.it
Conte: «Abbiamo ricevuto troppe critiche. Siamo primi e questo dà fastidio. Gli arbitri? Meglio non parlare, altrimenti vanno in confusione" - Antonio Conte è evidentemente infastidito dalle critiche ricevute dal Napoli nell’ultimo periodo e ha deciso di passare all’attacco alla vigilia della sfida con l’Eintracht ... ilmessaggero.it
"Il Napoli che lotta per lo scudetto, da fastidio!" Quanto ha ragione il nostro grande mister #Conte #NOISIAMOILNAPOLI #ForzaNapoliSempre #napoli #sscnapoli - facebook.com facebook
DAZN - Napoli, Conte: "Inter Bisogna voltare subito pagina, cosa mi ha dato fastidio Non ci voglio tornare su questo, ma vede coinvolti molti allenatori, Hojlund è migliorato tanto, Neres Ha fatto solo mezzo allenamento" ift.tt/xPDVKJ1 x.com
