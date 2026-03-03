Fiorello a La Pennicanza sulla polemica dei jeans | Perdonateci se siamo così

Martedì 3 marzo, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto una nuova puntata di La Pennicanza, con Carlo Conti ancora al centro della scena. Durante la trasmissione, Fiorello ha commentato la discussione sui jeans, chiedendo scusa ai telespettatori per il suo atteggiamento. La puntata ha visto anche la partecipazione di vari ospiti e una serie di interventi sulla figura di Conti.

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto una nuova puntata de La Pennicanza, martedì 3 marzo, e ancora al centro della trasmissione c’è Carlo Conti. Questa volta però per l’unica vera polemica di Sanremo 2026, quella relativa alla battuta sui jeans della ballerina di Samurai Jay. Fiorello, ironia su Crosetto. Fiorello però inizia con uno sguardo alla politica internazionale: “Sappiamo cosa sta accadendo. mi ha colpito il fatto che tre aerei americani siano stati buttati giù da fuoco amico del Kuwait. Crosetto ha risposto alle accuse rivoltegli negli ultimi giorni: ‘Non potevano non sapere che ero lì’. Gelo con Meloni e servizi!”. Fiorello ironizza: “Aveva vinto un viaggio premio, lo aveva detto anche a Corona! Comunque è incredibile: quando hai dei problemi di solito perdi i capelli, a Crosetto invece gli crescono!”. 🔗 Leggi su Dilei.it

Fiorello a La Pennicanza si sente in colpa: “Siamo coinvolti anche noi”Fiorello e Fabrizio Biggio conducono la penultima puntata della settimana de La Pennicanza e si alzano i toni.

Fiorello punge Mediaset per l'ospitata mancata, aria tesaFiorello a La Pennicanza lancia un messaggio nei confronti di un personaggio Mediaset che non è intervenuto nel suo studio perché impegnato al Festival. notizie.it

Sanremo, Fiorello 'in soccorso' di Conti dopo le accuse di sessismo: Capitano queste battuteLo showman de La Pennicanza ha preso le difese del collega dopo gli attacchi social dalla ballerina Francesca Tanas. Poi l'intervento del solito Al Bano. libero.it

Da quando ho fatto l’imitazione di Fabrizio Corona tutti quelli che prima erano miei amici non mi parlano più. Non solo non mi parlano, ma mi fanno anche ostracismo. " Fiorello torna a raccontare quello che succede dietro le quinte tra lui e Mediaset. Durante il - facebook.com facebook

