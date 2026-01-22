Fiorello a La Pennicanza si sente in colpa | Siamo coinvolti anche noi

Durante la penultima puntata de La Pennicanza, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno affrontato temi più seri, con Fiorello che ha espresso un senso di colpa riguardo a un coinvolgimento personale. La discussione si è fatta più intensa, riflettendo una volontà di approfondimento e responsabilità. La puntata si inserisce in un contesto di confronto diretto e senza enfasi, offrendo uno sguardo autentico sui temi trattati.

