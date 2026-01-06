Il sacro mantello di San Francesco arriva a San Giovanni Rotondo

Il sacro mantello di San Francesco d’Assisi, attualmente conservato nel convento dei Frati Minori Cappuccini di Boissonnade in Francia, sarà esposto a San Giovanni Rotondo il 26 aprile. L’evento rappresenta un’occasione importante per i fedeli e per la comunità, offrendo l’opportunità di avvicinarsi a un simbolo di fede e spiritualità legato alla vita del santo.

Il sacro mantello di San Francesco d'Assisi, custodito nel convento dei Frati Minori Cappuccini di Boissonnade, in Francia, arriva in provincia di Foggia, a San Giovanni Rotondo, il prossimo 26 aprile. Lo ha annunciato questa sera fr. Francesco Dileo, ministro provinciale della Provincia.

