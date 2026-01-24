Finto carabiniere raggira una coppia il truffatore bloccato dalla Squadra Mobile con collane e diamanti

A Ancona, una coppia di anziani è stata truffata da un uomo che si è spacciato per un carabiniere, tentando di sottrarre circa 30mila euro tra gioielli e diamanti. La vittima, convinta di trovarsi di fronte a un vero ufficiale, ha rischiato di perdere tutto. La Squadra Mobile ha successivamente intercettato e fermato il truffatore, recuperando parte della refurtiva.

ANCONA - Con la scusa di una rapina con sparatoria e di un "controllo" dei carabinieri, stava per portarsi via circa 30mila euro tra anelli d'oro, collane e diamanti da casa di una coppia di anziani. La polizia ha arrestato un 35enne italiano, arrivato nel capoluogo da fuor regione.L'intervento è.

