Il CEO di BlackRock ha affermato che un Iran stabile potrebbe rientrare nell’economia internazionale, portando a una diminuzione del prezzo del petrolio fino a circa 40 dollari. Ha anche dichiarato che il mondo accoglierebbe favorevolmente una maggiore stabilità nel paese. Le sue parole sono state rilasciate durante un intervento pubblico, senza indicare una posizione ufficiale di istituzioni o governi.

Larry Fink è fondatore e amministratore delegato di BlackRock, di gran lunga la maggiore società al mondo di gestione del risparmio con 14 mila miliardi di dollari in gestione. Ha parlato al “Corriere della Sera” durante una sua visita in Italia ieri. La sua lettera annuale raccomanda investimenti a lungo termine, ma vediamo una volatilità che aumenta. Motivi di preoccupazione riguardo a un potenziale momento di rottura nei mercati finanziari?«Il potenziale di una rottura c’è sempre. Negli ultimi 120 anni ci sono state due guerre mondiali, pandemie, crisi finanziarie. Ma nel lungo periodo, è meglio essere nel mercato piuttosto che tenere i soldi su un conto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Fink: «L’Iran potrebbe rientrare nell’economia internazionale e il petrolio calare a 40 dollari»

Articoli correlati

Petrolio, lo scenario peggiore: doppio rialzo dei tassi e economia in frenata, così il barile può andare a 140 dollariLa decisione della Iea — l’International Energy Agency — di mettere a disposizione del mercato globale dell’energia 400 milioni di barili di petrolio...

Leggi anche: Il ministro dell'energia del Qatar: "Il petrolio potrebbe arrivare a 150 dollari al barile"

Una selezione di notizie su Fink L'Iran potrebbe rientrare...

Temi più discussi: Larry Fink: L'Iran potrebbe rientrare nell'economia internazionale e il petrolio calare a 40 dollari; Larry Fink (BlackRock): L’IA spazzerà via i colletti bianchi. I vincitori? Idraulici ed elettricisti; Iran-USA, petrolio oltre $100: oro crolla del 2%, mercati in tensione; Quanto può durare ancora la guerra in Iran? Ipotesi e scenari, dalle truppe di terra Usa a Hormuz all'ira (contro Israele) dei Paesi del Golfo.

Fink: «L’Iran potrebbe rientrare nell’economia internazionale e il petrolio calare a 40 dollari»Larry Fink è fondatore e amministratore delegato di BlackRock, di gran lunga la maggiore società al mondo di gestione del risparmio con 14 mila miliardi di dollari in gestione. Ha parlato al Corriere ... msn.com

Fink (BlackRock) avverte: con petrolio a $150 l’economia mondiale rischia la recessioneIn un’intervista alla BBC, Larry Fink, ceo di BlackRock, indica due scenari legati all’Iran. E sull'intelligenza artificiale spiega: nessuna bolla, ma servono elettricità e infrastrutture a basso cos ... msn.com

Oggi Federico Fubini ha intervistato per il Corriere della Sera Larry Fink, guarda di caso di passaggio per l'Italia, dove è sempre più presente. Il tono del colloquio è fantastico. il ceo di BlackRock viene presentato come un oracolo a cui sono rivolte domande co - facebook.com facebook

Fink: «L’Iran potrebbe rientrare nell’economia internazionale e il petrolio calare a 40 dollari» x.com