Petrolio lo scenario peggiore | doppio rialzo dei tassi e economia in frenata così il barile può andare a 140 dollari

Le quotazioni del petrolio sono aumentate del 40% dall’inizio della guerra, portando il prezzo del barile a rischiare di raggiungere i 140 dollari. In risposta a questa situazione, le banche centrali hanno deciso di aumentare i tassi di interesse, nel tentativo di frenare l’economia. Le compagnie petrolifere statunitensi hanno registrato profitti extra per 63 miliardi di dollari.

La decisione della Iea — l’International Energy Agency — di mettere a disposizione del mercato globale dell’energia 400 milioni di barili di petrolio attingendo alle riserve strategiche dell’organizzazione (stimate in 1,2 miliardi di barili), ha posto un freno momentaneo all’escalation dei prezzi del greggio. Infatti, dopo avere toccato un picco di 120 dollari al barile il 9 marzo scorso. a poco più di una settimana dall’inizio della guerra scatenata da Usa e Israele contro l’Iran, il prezzo del greggio di qualità Brent ha ritracciato fino a 85 dollari al barile, salvo riportarsi verso quota 100 dollari (98,9) alla chiusura di venerdì... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Petrolio, lo scenario peggiore: doppio rialzo dei tassi e economia in frenata, così il barile può andare a 140 dollari Articoli correlati Petrolio il balletto dei prezzi: sfonda quota 100 dollari a barile. Borse a picco, poi il rialzo con le rassicurazioni di TrumpMilano, 9 marzo 2026 – L’emergenza non è più solo militare o diplomatica: è ormai pienamente Iran, Merz: preoccupati per l'aumento dei prezzi... Il petrolio supera i 90 dollari al barile. Il Gnl costa più del doppioIl prezzo del petrolio continua a crescere e supera la soglia dei 90 dollari al barile. Altri aggiornamenti su Petrolio lo scenario peggiore doppio... Temi più discussi: Iran, cosa cambia per il portafoglio se la guerra prosegue; Iran, perché nel mirino di Usa e Israele c’è soprattutto la Cina; Barili e bombe. Dove ci porterà la crisi del petrolio; Un miliardo al mese. Tanto ci può costare la guerra per chi specula sulla benzina (di A. Raimo). Petrolio, lo scenario peggiore: doppio rialzo dei tassi e economia in frenata, così il barile può andare a 140 dollariDall’inizio della guerra le quotazioni del petrolio sono salite del 40%: per le compagnie Usa extra profitti per 63 miliardi. Cresce la dipendenza dell’Europa dal metano Usa ... corriere.it Guerra Iran: oro, petrolio, VIX, S&P 500 e bond nello scenario peggiore con recessione globaleNon meno importante lo Stretto di Hormuz riapre senza danni significativi alle infrastrutture energetiche regionali. Rimane un premio di rischio geopolitico residuo, con i prezzi del petrolio che si ... milanofinanza.it Petrolio alle stelle, la sfida delle energie rinnovabili. Confronto a Napoli sulle prospettive future. La Campania tra le regioni italiane più colpite dagli effetti della guerra in Iran - facebook.com facebook Per l’Occidente, la soglia del dolore è posta a un prezzo del petrolio sopra i 150 dollari e della benzina sopra i 2,5 euro al litro in Italia. L'analisi di Sergio Giraldo ( @durezzadelviver) x.com