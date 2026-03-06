Il ministro dell' energia del Qatar | Il petrolio potrebbe arrivare a 150 dollari al barile

Il ministro dell’energia del Qatar ha dichiarato che il prezzo del petrolio potrebbe raggiungere i 150 dollari al barile. Durante un intervento pubblico, ha evidenziato che i mercati energetici sono soggetti a fluttuazioni significative e che questa soglia rappresenta una possibilità concreta. La sua analisi si basa sulle attuali condizioni di domanda e offerta a livello globale.

"Il prezzo del petrolio potrebbe toccare i 150 dollari al barile". A lanciare l'allarme è stato il ministro dell'energia del Qatar, Saad al-Kaabi: "I Paesi del Golfo esportatori di materie prime potrebbero interrompere la produzione in pochi giorni a causa della guerra", ha spiegato il ministro in un'intervista concessa al Financial Times. L'attacco sferrato dagli Stati Uniti e Israele nei confronti dell'Iran il 28 febbraio ha infatti scatenato una reazione importante da parte di Teheran, che ha coinvolto nello scontro molti altri Paesi dell'area mediorientale, attaccati con bombe e droni dalla Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Iran, schizzano i prezzi dell’energia: gas tocca i 50 euro al megawattora, petrolio verso i 100 dollari al barileDopo l'attacco in Iran schizzano i prezzi dell'energia, con il prezzo del gas cresciuto di quasi il 40% e quello del petrolio salito dell'8 e 9%.

Leggi anche: Nuovo raid dell'Idf su Beirut. Il Qatar: «Se la guerra continua stop a export e petrolio a 150 dollari». Meloni: «Si torni al dialogo» | Inchiesta Usa: "Strage della scuola, probabile nostra responsabilità"

