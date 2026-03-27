A un mese dalla conclusione del Festival di Sanremo 2026, si fanno più evidenti i cambiamenti nel settore radiofonico italiano. Le dinamiche tra le emittenti e le aziende coinvolte assumono una nuova configurazione, mentre i dati di ascolto e le strategie di programmazione vengono analizzati per comprendere meglio le tendenze future. La situazione si configura come un punto di svolta per il mercato radiofonico del paese.

A un mese dalla fine del Festival di Sanremo 2026, iniziano a delinearsi con chiarezza i veri equilibri del mercato radiofonico italiano. La classifica Trend elaborata da EarOne racconta infatti una realtà che va ben oltre il risultato finale della kermesse, mettendo in evidenza quali brani stanno realmente conquistando le emittenti e quali, invece, stanno progressivamente perdendo terreno. Tra i casi più emblematici c’è quello di Sal Da Vinci, vincitore con il brano “Per sempre sì”, che però si trova oggi a fare i conti con un andamento tutt’altro che lineare. Dopo un iniziale slancio nelle prime settimane post-Festival, il cantante campano sembra aver perso progressivamente il favore delle radio, uscendo definitivamente dalla Top 5 già nella quarta settimana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Finita malissimo”. Sal Da Vinci, la notizia peggiore

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