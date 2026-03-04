Caterina Balivo furiosa per Sal Da Vinci | la notizia e sbrocca in diretta

Durante la puntata di oggi di La volta buona, si è acceso un acceso confronto tra Caterina Balivo e Sal Da Vinci in diretta. La conduttrice si è mostrata visibilmente arrabbiata e ha interrotto il dialogo, creando tensione sul palco. La discussione si è concentrata sulla scelta del vincitore del Festival di Sanremo, generando un momento di forte scontro tra i due.

La puntata odierna de La volta buona si è trasformata in un vero e proprio campo di confronto attorno al nome del vincitore del Festival di Sanremo. Al centro del dibattito, il trionfo di Sal Da Vinci con il brano "Per sempre sì", una vittoria che continua a far discutere a giorni di distanza dalla finale. Caterina Balivo ha scelto di dedicare ampio spazio alle reazioni, soffermandosi soprattutto sulle critiche piovute sull'artista partenopeo dopo la proclamazione all'Ariston. A innescare la miccia è stato un intervento firmato da Aldo Cazzullo sulle pagine del Corriere della Sera. Parole destinate a lasciare il segno: "Per sempre sì potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra, o una canzone di Checco Zalone; che però le scrive per burla.