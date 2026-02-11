Questa mattina a Pomezia, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 48 anni, marocchino, accusato di aver maltrattato e picchiato la famiglia per anni. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ora si trova in carcere dopo l’ordinanza di custodia cautelare emessa ieri. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno messo fine a un lungo periodo di violenze domestiche.

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino marocchino di 48 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è gravemente indiziato del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, aggravati dalla reiterazione delle condotte. La denuncia della vittima e la ricostruzione dei fatti. L’operazione è scaturita dalla coraggiosa denuncia presentata dalla moglie, una connazionale di 45 anni, che ha consentito ai Carabinieri della Stazione di Pomezia di ricostruire un drammatico quadro di violenze. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Pomezia: anni di maltrattamenti e violenza in famiglia, arrestato 46enne

Approfondimenti su Pomezia violenza

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri di Pomezia hanno arrestato un uomo di 46 anni, marocchino, coinvolto in un caso di violenza familiare.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Pomezia violenza

Argomenti discussi: Accoltella la madre e la picchia per 20 euro: voleva i soldi per la droga; Aggredisce la madre per 20 euro, 23enne arrestato a Pomezia; Accoltella e picchia la madre per 20 euro; Pomezia - Aggredisce e accoltella la madre per avere 20 euro per la droga: arrestato 23enne.

Pomezia – Minacce di morte e maltrattamenti sulla moglie, anche incinta, arrestato uomoPene inasprite grazie alla recente legge sul Femminicidio POMEZIA (RM) – Maltrattamenti in famiglia. E' stata la coraggiosa denuncia sporta da una moglie di ... etrurianews.it

Pomezia, botte, umiliazioni e minacce alla moglie anche in gravidanza: arrestato 48enneViolenze, litigi, botte, umiliazioni. Era una storia che si protraeva da tempo, quella che si svolgeva tra quelle quattro mura a Pomezia. È finita con le manette ai polsi di un 48enne di origine maroc ... msn.com

Tragedia a Pomezia, vicino Roma: un uomo di 45 anni è morto folgorato durante un tentativo di furto di rame. Il corpo carbonizzato è stato trovato in una cabina elettrica dell’ex Consorzio Agrario. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco ed Enel. Indagini concluse. - facebook.com facebook