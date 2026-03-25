Le prevendite ufficiali per l’atteso sequel Finché morte non ci separi 2 (Ready or Not 2) sono ufficialmente aperte in vista del debutto nelle sale italiane fissato per il 9 aprile. Per celebrare l’evento, Searchlight Pictures ha coinvolto le nuove protagoniste del cast, Sarah Michelle Gellar e Kathryn Newton, in un tour promozionale a Roma che ha toccato Casina Valadier per un esclusivo Dark Wedding Party e Villa Borghese. A bordo di golf car a tema, le due attrici hanno registrato un video messaggio speciale dedicato al pubblico italiano. La trama riprende le fila del primo capitolo: Grace (Samara Weaving), sopravvissuta ai Le Domas, si ritrova catapultata in un nuovo livello del gioco mortale, questa volta affiancata dalla sorella ritrovata Faith (Newton). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Finché morte non ci separi 2: al via le prevendite. Sarah Michelle Gellar e Kathryn Newton salutano l’Italia

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