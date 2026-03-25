Finché morte non ci separi 2 | al via le prevendite Sarah Michelle Gellar e Kathryn Newton salutano l’Italia

Da universalmovies.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le prevendite ufficiali per l’atteso sequel Finché morte non ci separi 2 (Ready or Not 2) sono ufficialmente aperte in vista del debutto nelle sale italiane fissato per il 9 aprile. Per celebrare l’evento, Searchlight Pictures ha coinvolto le nuove protagoniste del cast, Sarah Michelle Gellar e Kathryn Newton, in un tour promozionale a Roma che ha toccato Casina Valadier per un esclusivo Dark Wedding Party e Villa Borghese. A bordo di golf car a tema, le due attrici hanno registrato un video messaggio speciale dedicato al pubblico italiano. La trama riprende le fila del primo capitolo: Grace (Samara Weaving), sopravvissuta ai Le Domas, si ritrova catapultata in un nuovo livello del gioco mortale, questa volta affiancata dalla sorella ritrovata Faith (Newton). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

finch233 morte non ci separi 2 al via le prevendite sarah michelle gellar e kathryn newton salutano l8217italia
© Universalmovies.it - Finché morte non ci separi 2: al via le prevendite. Sarah Michelle Gellar e Kathryn Newton salutano l’Italia

Articoli correlati

Finché morte non ci separi 2, a Roma il ‘Dark Wedding Party’ con Kathryn Newton e Sarah Michelle GellarIn attesa dell’arrivo nei cinema italiani di ‘Finché morte non ci separi 2‘, si è tenuto ieri a Roma, presso Casina Valadier, l’esclusivo ‘Dark...

‘Finché morte non ci separi 2’: Sarah Michelle Gellar e Kathryn Newton parlano del film e dei loro ruoliSarah Michelle Gellar e Kathryn Newton hanno presentato ieri pomeriggio al Cinema Barberini di Roma, il loro ultimo film Finché morte non ci separi...

Contenuti e approfondimenti su Sarah Michelle Gellar

Temi più discussi: Sarah Michelle Gellar: Per i fan non sono solo Buffy. Nicholas Brendon sarà sempre parte di noi; Finché morte non ci separi 2, Gellar: 'L’horror è catarsi'; ‘Finchè morte non ci separi 2’. Sarah Michelle Gellar e Kathryn Newton presentano il film a Roma; Sarah Michelle Gellar: L’umanità dietro ogni ’cattivo’.

sarah michelle gellar finché morte non ciFinché morte non ci separi 2, trama e cast del film horror con Sarah Michelle GellarLeggi su Sky TG24 l'articolo Finché morte non ci separi 2, trama e cast del film horror con Sarah Michelle Gellar ... tg24.sky.it

sarah michelle gellar finché morte non ciFinché Morte non ci separi 2: il red carpet romano con Sarah Michelle Gellar e Kathryn NewtonSarah Michelle Gellar e Kathryn Newton hanno partecipato alla premiere romana di Finché morte non ci separi 2, ospitato nella incantevole (e per l’occasione sanguinosa) location di Casina Valadier al ... cinefilos.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.