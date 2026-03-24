In attesa dell’arrivo nei cinema italiani di ‘ Finché morte non ci separi 2 ‘, si è tenuto ieri a Roma, presso Casina Valadier, l’esclusivo ‘ Dark Wedding Party ‘ a tema, alla presenza delle attrici del film Kathryn Newton e Sarah Michelle Gellar. Il nuovo film, targato Searchlight Pictures, sarà nelle sale italiane dal 9 aprile. La facciata della Casina Valadier è stata illuminata da una suggestiva video proiezione a tema che ha accolto gli ospiti a un insolito matrimonio dark. L’estetica e le atmosfere del film hanno preso vita anche negli allestimenti: un banchetto nuziale sui generis con pavimenti rosso sangue, addobbi floreali dark, drink a tema, una torta con proiettate le immagini del film e l’abito della sposa che dominava dall’alto la balconata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Finché morte non ci separi 2, a Roma il ‘Dark Wedding Party’ con Kathryn Newton e Sarah Michelle Gellar

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