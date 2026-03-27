Fincantieri Palermo Uilm | Scenario produttivo solido che garantisce stabilità e occupazione

Nella riunione annuale tra la direzione di Fincantieri Palermo, i rappresentanti sindacali di Fim, Fiom e Uilm e le rsu, sono stati presentati i dati aggiornati riguardanti il carico di lavoro, le attività previste per il 2026 e la composizione dell’organico dello stabilimento. L’incontro si è concentrato sulla situazione produttiva dell’azienda e sulla continuità dell’occupazione.

La Direzione ha confermato un trend produttivo positivo e una pianificazione stabile per i prossimi anni, con prospettive occupazionali solide. È stato sottolineato l’aspetto decisivo legato al secondo traghetto RoPax per la Regione, la cui commessa – auspicano i sindacati – deve essere formalizzata rapidamente per evitare sovrapposizioni con altri lavori. Nel settore riparazioni navali si conferma la piena saturazione dei bacini, mentre l’organico conta 515 dipendenti, con 8 nuove assunzioni previste per il potenziamento del Centro Scafo. Complessivamente operano nel sito circa 2.100 lavoratori tra personale diretto e indotto. “Le... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Fincantieri Palermo, Uilm: “Scenario produttivo solido che garantisce stabilità e occupazione” Articoli correlati "Bilancio prudente che garantisce stabilità"Bilancio di previsione 2026 – 2028 del Comune di Monterenzio: equilibrio finanziario e prudenza al centro della programmazione: "La pianificazione... Leggi anche: Fincantieri, Gerbino (Uilm): "Allo stabilimento palermitano riconosciuto impegno e professionalità" Una raccolta di contenuti su Fincantieri Palermo Palermo: slitta la consegna del bacino di FincantieriPosticipata al 2029 la consegna del bacino da 150 mila tonnellate di Fincantieri Palermo. L'opera, inizialmente annunciata nel 2020 dall'allora presidente Monti con data di consegna fissata al 2024, a ... rainews.it Fincantieri, a Palermo varato traghetto Regione sicilianaCerimonia di varo , stamane, del nuovo traghetto ro-pax Costanza I di Sicilia che lo stabilimento Fincantieri di Palermo ha costruito per la Regione Siciliana. Lo scafo è stato costruito interamente ... ansa.it