Fincantieri Gerbino Uilm | Allo stabilimento palermitano riconosciuto impegno e professionalità

Fincantieri ha annunciato l’assegnazione di due nuove navi alla sua sede di Palermo. Gerbino, rappresentante dell’Uilm, ha commentato che nello stabilimento si evidenzia un forte impegno e professionalità. La notizia arriva dopo le dichiarazioni dell’amministratore delegato, che ha più volte elogiato le capacità dell’impianto e la qualità del lavoro svolto. La consegna delle navi si inserisce in un contesto di attività e riconoscimenti per il cantiere palermitano.

Palermo. “La recente assegnazione di due nuove navi della compagnia armatrice Viking al cantiere di Palermo rappresenta una conferma importante delle parole dell’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, che ha più volte sottolineato le competenze e l’elevata qualità dello stabilimento palermitano. Accogliamo, quindi, con grande soddisfazione questa notizia – dichiarano Giovanni Gerbino, segretario provinciale Uilm, insieme ai componenti della Rsu Giuseppe Di Forti e Damiano Gambino - perché è riconosciuto l’impegno, la professionalità e le capacità dei lavoratori e delle lavoratrici che ogni giorno contribuiscono al successo del gruppo e al rilancio dell’industria navale palermitana”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Il prefetto in visita al 2° Reggimento Genio Pontieri: «Professionalità e impegno quotidiano»Accolta nell’area addestrativa “Scalo Pontieri” dal comandante, il colonnello Daniele Paradiso ha assistito alle attività addestrative sul fiume Po... Il Consiglio d’Europa riprende l’Italia sugli insegnanti di sostegno, ma Valditara: “Ha riconosciuto l’impegno del governo”A poche ore dalla diffusione della notizia, il professore leghista, ha inviato un comunicato dove mette in luce solo una parte della nota arrivata da... Approfondimenti e contenuti su Fincantieri Gerbino Uilm Allo.... Discussioni sull' argomento Palermo torna a costruire crociere, la Fiom esulta: Commesse fino al 2031 e lavoro in crescita; Fincantieri, morto operaio dell’indotto a Monfalcone: anche a Palermo proclamato sciopero di due ore. Fincantieri, Gerbino (Uilm): allo stabilimento riconosciuto impegno e professionalità, serve investire per il rilancioPalermo. La recente assegnazione di due nuove navi della compagnia armatrice Viking al cantiere di Palermo rappresenta una conferma importante delle parole dell’amministratore delegato di Fincantieri ... blogsicilia.it Incidente mortale a Monfalcone, sciopero di due ore anche nello stabilimento Fincantieri di PalermoSciopero di due ore oggi, a fine turno, a Palermo, per i lavoratori di Fincantieri e dell’indotto Fincantieri. La protesta è stata proclamata da Fim, Fiom e Uilm, a causa dell’ennesimo incidente mort ... lasicilia.it Il gruppo navalmeccanico Fincantieri annuncia l’acquisizione di un ordine da Viking per la costruzione di due navi da crociera da spedizione. Le due società hanno inoltre, firmato un accordo per un’opzione relativa a due navi oceaniche facebook Fincantieri costruirà altre due navi da crociera per Viking. Destinate a rotte polari. Opzione per due unità oceaniche. Valore complessivo 2 miliardi #ANSA x.com