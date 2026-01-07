Bilancio prudente che garantisce stabilità

Il Bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Monterenzio si basa su un approccio prudente e stabile. Grazie all’introduzione del Bilancio Tecnico, previsto dal recente decreto ministeriale, l’ente mira a garantire equilibrio finanziario e continuità amministrativa, evitando l’esercizio provvisorio. La pianificazione si concentra su una gestione responsabile delle risorse, assicurando una programmazione solida e sostenibile per il futuro del territorio.

Bilancio di previsione 2026 – 2028 del Comune di Monterenzio: equilibrio finanziario e prudenza al centro della programmazione: "La pianificazione finanziaria dell'ente si è ulteriormente rafforzata grazie all'introduzione del Bilancio Tecnico, previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023, con l'obiettivo di evitare il ricorso all'esercizio provvisorio e garantire continuità amministrativa". Questo ha sottolineato il primo cittadino, Davide Lelli (nella foto), che entra, poi, nel dettaglio: "Per l'esercizio 2026 il bilancio raggiunge un volume complessivo di circa 14,7 milioni di euro, con un pieno pareggio tra entrate e spese.

