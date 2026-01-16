Dopo l’alluvione del 22 settembre, che ha causato danni per circa 47 milioni di euro a Meda, l’amministrazione comunale ha avviato una task-force dedicata alla prevenzione. In collaborazione con BrianzAcque, sono stati implementati interventi mirati per migliorare la gestione delle acque e rafforzare la sicurezza del territorio. Questi interventi rappresentano un passo importante per proteggere la città da future emergenze legate alle alluvioni.

Meda impara a proteggersi: dopo la terribile alluvione del 22 settembre, quella che nel solo territorio cittadino ha causato danni per 47 milioni, ecco ora un intervento realizzato grazie alla collaborazione tra l’amministrazione e BrianzAcque. Nella zona della rotatoria tra via degli Angeli custodi e via Papa Giovanni XXIII sarà realizzato il cosiddetto Suds, ovvero un sistema urbano di drenaggio sostenibile. L’obiettivo è trasformare l’acqua piovana da criticità a risorsa, integrandola in modo efficiente nel tessuto urbano. È la nuova frontiera degli interventi realizzati dai Comuni grazie al gestore unico del servizio idrico integrato della provincia di Monza e Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Task-force anti alluvione. Ora Meda si protegge

