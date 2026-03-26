Il commissario tecnico del Galles ha dichiarato che l'attaccante bosniaco rappresenta il principale pericolo per la squadra durante la partita di playoff. L'incontro coinvolge anche l'Italia, allenata da Gattuso, e si svolge in un contesto di qualificazioni ufficiali. La sfida si svolge con entrambe le nazionali in campo per conquistare un passaggio alla fase successiva.

Nell'altro playoff che riguarda anche l'Italia di Gattuso, i britannici affrontano una nazionale in cui il capitano fa la differenza anche a 40 anni Mentre l'Italia a Bergamo affronterà l'Irlanda del Nord per arrivare alla finale dei playoff mondiali, contemporaneamente si giocherà l'altra sfida che interessa gli azzurri: in caso di successo, infatti, Gattuso affronterà la vincente della partita in programma a Cardiff. E allora scopriamo pronostico e quote di Galles-Bosnia in programma giovedì 26 marzo alle ore 20.45. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Galles-Bosnia, per il ct Bellamy il pericolo mondiale è sempre Dzeko: il pronostico

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