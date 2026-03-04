Meta Catania in semifinale di Coppa Divisione | Sala Consilina travolta 2-5

La Meta Catania Bricocity ha vinto 5-2 contro Sala Consilina e si è qualificata per le semifinali di Coppa Divisione. La partita si è giocata in trasferta, con la squadra etnea che ha segnato cinque gol e subito due. La sfida si è conclusa con un risultato favorevole alla Meta Catania, che ha ottenuto così l’accesso alle fasi successive del torneo.

Impresa esterna per la Meta Catania Bricocity che supera 2-5 Sala Consilina e conquista la semifinale di Coppa Divisione. Per i campioni d'Italia arriva la sesta vittoria consecutiva tra campionato e coppa, al termine di una gara intensa e risolta con autorità nella ripresa. Ad aprire le marcature sono i padroni di casa con Igor, ma la risposta è immediata: il capitano Carmelo Musumeci ristabilisce l'equilibrio. Nuovo vantaggio di Sala Consilina con Rossetti e immediato 2-2 firmato Albertico. Nel finale di primo tempo il sorpasso rossazzurro porta la firma di Giovanni Pulvirenti, che nella ripresa concede il bis mettendo in discesa il match. A chiudere i conti è il sinistro di Turmena per il definitivo 2-5.