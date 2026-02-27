LIVE Skicross Coppa del Mondo Kapaonik 2026 in DIRETTA | Deromedis vola in semifinale! Jole Galli cerca la Big Final

In diretta dalla Coppa del Mondo di skicross a Kapaonik, i concorrenti sono in corsa per le fasi finali. Deromedis ha raggiunto la semifinale, mentre Jole Galli cerca di qualificarsi per la Big Final. In questo momento, Galli è in ritardo e deve recuperare posizioni, mentre Grillet e Smith sono in testa nelle prime fasi della gara.

12.52 Niente da fare per l’azzurra che chiude al quarto posto con la partenza che non le ha permesso di competere per le prime due posizioni. Eliminata anche Smith, con le francesi Grillet Aubert e Berger Sabbatel che accedono alla big final. 12.51 Arretratat Galli che deve subito recuperare. Grillet e Smith sono avanti! 12.50 Ammonita, giustamente, Ofner per il danno causato alla canadese. Ma adesso concentriamoci sull’ultima semifinale con Galli che affronta Smith, Berger Sabbatel e Grillet Aubert. 12.50 INCREDIBILE! Ofner cerca il sorpasso su Thompson ma fa un disastro facendo cadere la rivale. Passano Neaslund e Schmidt 12.49 Già avanti, e con distacco, la svedese: ritmo incredibile di Naeslund. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kapaonik 2026 in DIRETTA: Deromedis vola in semifinale! Jole Galli cerca la Big Final Leggi anche: LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kapaonik 2026 in DIRETTA: Deromedi e Zorzi ai quarti, out Tomasoni! Galli cerca la semifinale femminile Leggi anche: LIVE Skicross, Val Thorens 2025 in DIRETTA: Jole Galli vola in semifinale, ora i quarti con Deromedis, Zorzi e Tomasoni Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento. Temi più discussi: LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: LEGGENDARIIIIIIII!!! ORO DEROMEDIS, ARGENTO TOMASONI! GLORIA ITALIA!; LIVE! Deromedis e Tomasoni oro e argento! SURREALE ITALIA!; La miglior storia di sport, di vita, di tutto a Milano Cortina 2026? Federico Tomasoni e il suo argento folle; Giorno 15, Sessione 2 | Ski cross femminile (ES1) in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kapaonik 2026 in DIRETTA: Simone Deromedis torna da campione olimpico!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale della gara della Coppa del Mondo di skicross, con ... oasport.it LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la tedesca Maier conquista l’oro, Galli si ferma in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:22 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della gara di skicross femminile. Grazie per aver seguito ... oasport.it DA FUORICLASSE VERA 67 podi in Coppa del Mondo. 39 in discesa, il secondo stagionale in questa specialità. Un altro grande terzo posto dopo quello di St. Moritz. Messa al collo una medaglia olimpica, Goggia poteva forse rilassarsi NON MOL - facebook.com facebook IN GARA Pochi giorni dopo la doppietta da favola di Livigno… È tempo di Coppa del Mondo di ski cross! A Kopaonik dalle 11.35 va in scena il primo turno di qualificazione, sia maschile sia femminile! Facciamoci sentire fino in Serbiaaaaaa! #ItaliaT x.com