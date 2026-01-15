Cinema anteprima italiana di Franz apre il Trieste Film Festival

L’anteprima italiana di “Franz”, diretto da Agnieszka Holland e dedicato a Kafka, apre il 37esimo Trieste Film Festival. L’evento, principale appuntamento italiano con il cinema dell’Europa centro-orientale, si svolgerà venerdì 16 gennaio al Teatro Miela di Trieste, con due proiezioni alle 19. Questa manifestazione rappresenta un’importante occasione di approfondimento e confronto sul cinema della regione.

Roma, 15 gen. (askanews) – L’anteprima italiana di “Franz”, il ritratto di Kafka di Agnieszka Holland, apreil 37esimo Trieste Film Festival, il primo e più importante appuntamento italiano con il cinema dell’Europa centro orientale, domani venerdì 16 gennaio al Teatro Miela a Trieste (Piazza Duca degli Abruzzi 3), con una doppia proiezione alle 19.30 e alle 22 (ingresso libero, con precedenza inviti). Il festival si svolgerà a Trieste fino al 24 gennaio con film, documentari, corti, masterclass e incontri con i protagonisti, dai grandi maestri agli esordienti, registi e attori, e con le loro storie, capaci di creare ponti tra Est e Ovest. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

