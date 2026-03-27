Filippo Nardi, conosciuto come il “conte” del “Grande Fratello”, ha partecipato come concorrente al reality di Canale 5 nel 2001 e nel 2020. Attualmente, non ci sono informazioni pubbliche sui suoi impegni recenti o attività professionali. La sua presenza nel programma è rimasta nel ricordo di alcuni spettatori, ma non sono stati annunciati nuovi progetti o partecipazioni televisive recenti.

Filippo Nardi, il “conte” del “Grande Fratello”, partecipò come concorrente al reality di Canale 5 nel 2001 e nel 2020. Venticinque anni fa, passò alla storia per uno sfogo in confessionale durante il quale urlò: “Dove sono le mie sigarette?”. “In due edizioni ho fatto 18 giorni, penso che non sia il format per me”, ha affermato durante un’ospitata a “Non è la Tv”, format di “Fanpage.it” in onda su YouTube. Il 56enne ha anche spiegato cosa lo portò a dare in escandescenze durante la seconda edizione: “Dopo tanti anni mi sono paragonato al mostro di Frankenstein. Era una protesta alla mancanza di rispetto della mia emotività da parte della produzione. 🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Filippo Nardi, cosa fa oggi il “conte” della seconda edizione del “Grande Fratello”

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