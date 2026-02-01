Dall' edizione cult del Grande Fratello al programma sulla radio cesenate | il debutto di Filippo Nardi

Filippo Nardi torna in tv e si prepara anche a debuttare su una radio cesenate. Dopo aver passato anni sotto i riflettori del Grande Fratello, l’ex concorrente si avvicina ora a un nuovo progetto radiofonico. La radio, diretta da Roberto Righi, sta introducendo diverse novità nel palinsesto, e Nardi è uno dei nomi più attesi. Per ora, non ci sono dettagli precisi sulla data di partenza del suo programma, ma l’entusiasmo è già palpabile tra gli ascoltatori locali.

La storica radio cesenate lancia un pezzo da novanta che si è innamorato della Romagna (vive qui) e da lunedì 2 febbraio condurrà il programma radiofonico 'Romagna Calling' Non mancano di sicuro le novità nel nuovo corso di Radio Centrale sotto la direzione di Roberto Righi. La storica radio cesenate lancia un pezzo da novanta che si è innamorato della Romagna (vive qui) e da lunedì 2 febbraio condurrà il programma radiofonico 'Romagna Calling'. Si tratta di Filippo Nardi, il poliedrico 'Conte' che tutti ricorderanno per il carattere focoso sfoggiato nella seconda edizione del Grande Fratello, quando la trasmissione Mediaset era davvero un cult e teneva incollati al televisore milioni di telespettatori.

