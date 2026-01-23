Grande Fratello Vip la nuova edizione salta? Cosa ha deciso Mediaset

Al momento, non è stata confermata la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Mediaset sta valutando la situazione, e il futuro del reality rimane incerto. La decisione definitiva dipenderà dagli sviluppi e dalle eventuali conseguenze delle recenti vicende che coinvolgono Alfonso Signorini. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali per conoscere se e quando il programma tornerà su Canale 5.

Il Grande Fratello salta Da Mediaset fanno sapere che quello che è uscito è "pura fantasia": "Stiamo ancora valutando. Si sta aspettando di vedere progetto e cast e poi si deciderà". #grandefratello #gfvip x.com