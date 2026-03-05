Farmaco sperimentale riduce del 26% la recidiva di ictus Bufalini in prima linea nella ricerca internazionale

Un team di neurologi dell’Ausl Romagna, presso le unità di Cesena e Forlì, ha preso parte a uno studio internazionale chiamato ‘Oceanic-Stroke’, dedicato alla prevenzione dell’ictus. Durante la conferenza internazionale di New, nel 2026, è stato presentato il trial di fase III. I risultati indicano che un farmaco sperimentale ha ridotto del 26% il rischio di recidiva di ictus.

“Lo studio - spiega la dottoressa Sara Biguzzi direttrice facente funzione dell’unità operativa di Neurologia - ha coinvolto oltre 12mila pazienti in 37 Paesi ed è tra i più grandi mai realizzati nella prevenzione secondaria dell’ictus ischemico non cardioembolico e dell’attacco ischemico transitorio (Tia). I risultati hanno dimostrato che il farmaco sperimentale asundexian, un inibitore del fattore XIa, somministrato in aggiunta alla terapia antiaggregante standard, è in grado di ridurre del 26% il rischio di recidiva di ictus ischemico, in particolare di eventi disabilitanti o fatali, senza un aumento statisticamente significativo delle emorragie maggiori o intracraniche rispetto al placebo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Ictus: un farmaco riduce il rischio di recidivaL’ictus è una delle principali cause di morte in Italia, Paese in cui si stimano tra i 150. Ictus, l'Ospedale del Mare riconosciuta eccellenza internazionale nella gestione dell'emergenzaLa Stroke Unit dell’Ospedale del Mare della ASL Napoli 1 Centro ha ottenuto il “livello Diamond”, il massimo riconoscimento dell’European Stroke... Tutti gli aggiornamenti su Farmaco sperimentale. Temi più discussi: Colite ulcerosa:icotrokinra riduce l'infiammazione sistemica e tissutale nello studio ANTHEM-UC. #ECCO26; Malattie mitocondriali, dopo anni di stasi arrivano i primi farmaci; Un cerotto genetico contro la Sindrome di Dravet, così un farmaco ha ridotto i sintomi; Vir Biotechnology Stock Skyrockets 65% on Positive Prostate Cancer Treatment Trial Results. Osteoporosi. Farmaco sperimentale riduce fratture post-menopausaIl farmaco sperimentale della proteina correlata all’ormone paratiroideo (PTHrP), l’abaloparatide, ha ridotto in modo significativo le fratture nelle donne in post-menopausa aumentando la densità ... quotidianosanita.it Ictus, un farmaco sperimentale riduce il rischio di recidivaUn farmaco sperimentale che riduce il rischio di recidive nell'ictus ischemico del 26%. Lo rivelano i dati di uno studio internazionale, 'Oceanic Stroke' che ha coinvolto 22 centri italiani coordinati ... ansa.it Stanotte ho sognato Remí.... Ve lo ricordate Era un angelo dolcissimo e ci manca tanto... È stato anche il primo micio che abbiamo curato col farmaco sperimentale e col cbd ..è poi mancato a causa della sua malattia renale. Sono felice che mi abbia visita - facebook.com facebook