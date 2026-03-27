Fieri di te Si è laureata abbracci e alloro | tutta la famiglia vip riunita per lei

La sorella minore di una nota cantante ha conseguito la laurea, evento che ha riunito tutta la famiglia. La cerimonia si è svolta tra abbracci e momenti di festa, con fotografie e messaggi sui social che hanno evidenziato la gioia condivisa. La laurea, avvenuta a 26 anni, rappresenta un traguardo importante per la giovane, celebrato con entusiasmo dai familiari.

Un momento di gioia condivisa in famiglia, raccontato attraverso immagini e parole piene di affetto. La cantante ha celebrato sui social un traguardo importante: la laurea della sorella minore Lucrezia, 26 anni, protagonista di una giornata speciale circondata dall’affetto dei suoi cari. Nelle storie pubblicate online, la cantante si mostra sorridente accanto alla sorella, con un look casual e un cappellino con visiera, mentre condivide alcuni scatti che raccontano l’atmosfera della cerimonia. Tra abbracci, sorrisi e momenti spontanei, emerge il forte legame che unisce le due. “Sono così fiera di te”, scrive l’artista, accompagnando una foto in cui stringe Lucrezia con evidente emozione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Antonia, laureata a 79 anni: “Ho insegnato tutta la vita. Dottoressa? No, maestra”Forlì, 25 marzo 2026 – Diploma, maestra per tutta la vita, migliaia di bambini a cui ha insegnato a leggere, a scrivere e a fare di conto. “Tutta la famiglia a sciare e io qui”. Capodanno in ospedale per la vip: operataCapodanno decisamente lontano dai riflettori per la cantante, che ha salutato l’arrivo del 2026 da una stanza d’ospedale. Approfondimenti e contenuti su Fieri di te Si è laureata abbracci e... Temi più discussi: Fieri della Fiera, sempre più hub per aprire le porte del mondo; Eventi segnalati dai Comuni; Dai rifugiati climatici agli animali sopravvissuti: a Torino le fotografie di Nick Brandt raccontano la crisi...; Manfredonia, Fieri di papà Vittorio. A 85 anni si allena sul lungomare con la tuta del Manfredonia: esempio di passione. KID YUGI in concerto alla Fiera della Musica di Azzano Decimo. 26 luglio 2026Annunciato il terzo grande ospite della Fiera della Musica di Azzano Decimo (PN). Dopo le ufficializzazioni delle scorse settimane dei concerti di Elio e le Storie Tese (27 luglio) e delle stelle del ... udine20.it Cosenza, tutte le scuole chiuse per il ciclone Jolinda e le disposizioni per la Fiera di San GiuseppeIl provvedimento riguarda anche il Conservatorio, nidi, scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado. Gli Istituti pubblici erano già chiusi per l’evento fieristic ... cosenzachannel.it Fieri di rispettare gli impegni presi con i cittadini. #giorgiameloni #governomeloni #fratelliditalia - facebook.com facebook Beppe Savoldi è morto a 79 anni. Storico attaccante del calcio italiano, si è legato a 3 squadre in carriera: Bologna, Napoli e Atalanta, dove è cresciuto e dove ha chiuso la carriera, lui che era originario della provincia di Bergamo. In Serie A ha segnato 168 ret x.com