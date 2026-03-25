Una donna di 79 anni ha conseguito il diploma e ha trascorso tutta la vita come insegnante. Durante la sua carriera ha insegnato a migliaia di bambini, aiutandoli a imparare a leggere, scrivere e fare i primi calcoli. Non si definisce dottoressa, ma semplicemente maestra, e la sua esperienza si estende per diversi decenni nel settore dell’istruzione primaria.

Forlì, 25 marzo 2026 – Diploma, maestra per tutta la vita, migliaia di bambini a cui ha insegnato a leggere, a scrivere e a fare di conto. Però con un cruccio che le rodeva dentro: non essersi mai laureata. Così, quando ha potuto, si è rimessa a studiare e ha coronato il suo sogno. Antonia Mazzoni, residente a Meldola ma originaria di Galeata, si è laureata a 79 anni suonati e con il massimo dei voti in Beni Culturali, all’Università di Bologna, discutendo una tesi dal titolo ‘Acque e sorgenti nella terra di Meldola’ con il professor Alberto Malfitano. È stata festeggiata dal marito Adamo Manucci, dalla figlia Elisa, dalla nipote Sara e sono arrivate anche le congratulazioni del sindaco Roberto Cavallucci e del consigliere comunale Andrea Canali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Antonia, laureata a 79 anni: “Ho insegnato tutta la vita. Dottoressa? No, maestra”

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