Tutta la famiglia a sciare e io qui Capodanno in ospedale per la vip | operata

Durante il periodo di festa, la cantante ha trascorso il Capodanno in ospedale a seguito di un intervento chirurgico. La sua situazione, seppur difficile, è sotto controllo e le auguriamo una pronta guarigione. Un momento di riflessione che ricorda come anche le celebrità possano trovarsi ad affrontare sfide impreviste, lontane dai riflettori e dai festeggiamenti pubblici.

Capodanno decisamente lontano dai riflettori per la cantante, che ha salutato l'arrivo del 2026 da una stanza d'ospedale. A raccontarlo è stata lei stessa, affidando ai social un lungo e intimo messaggio che ha subito fatto il giro del mondo. Nella foto condivisa su Instagram, appare sdraiata su un letto d'ospedale, con una vistosa medicazione al collo, mentre il sorriso sul volto sembra voler rassicurare fan e amici. Il post inizia con parole che raccontano una notte di San Silvestro molto diversa dal solito: "Me ne sto seduta qui da sola la vigilia di Capodanno, in una stanza d'ospedale, mentre la mia famiglia sta facendo snowboard".

