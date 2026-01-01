Un colpo d’occhio da Ferragosto invernale il 2026 inizia con l' incendio al Castello e piazze in festa

Rimini si prepara a un “Ferragosto invernale” nel 2026, segnato da un incendio al castello e piazze animate da eventi e musica. La città si conferma come destinazione capace di rinnovarsi, offrendo atmosfere suggestive e momenti di festa distribuiti tra il centro e il mare. Un inizio d’anno che unisce tradizione e innovazione, mantenendo vivo il fermento culturale e sociale che caratterizza Rimini.

