A Bertinoro le feste si chiudono all' insegna del divertimento con la musica dei Pasqualotti e i doni della Befana

A Bertinoro, le celebrazioni dell’Epifania si concludono con eventi dedicati a tutte le età. Il 5 gennaio, a Fratta Terme, la Pro Loco organizza una serata con musica dei Pasqualotti e la distribuzione delle calze della Befana per i più piccoli. Un’occasione per condividere un momento di convivialità e tradizione, arricchendo i festeggiamenti con un’offerta semplice e autentica, tipica della nostra comunità.

