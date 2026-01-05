A Bertinoro le feste si chiudono all' insegna del divertimento con la musica dei Pasqualotti e i doni della Befana
A Bertinoro, le celebrazioni dell’Epifania si concludono con eventi dedicati a tutte le età. Il 5 gennaio, a Fratta Terme, la Pro Loco organizza una serata con musica dei Pasqualotti e la distribuzione delle calze della Befana per i più piccoli. Un’occasione per condividere un momento di convivialità e tradizione, arricchendo i festeggiamenti con un’offerta semplice e autentica, tipica della nostra comunità.
A Bertinoro i festeggiamenti per l’Epifania sono doppi. Si comincia lunedì 5 gennaio a Fratta Terme con la festa organizzata dalla Pro Loco in via Loreta: a partire dalle ore 19, ci sarà la distribuzione delle tradizionali calze della Befana a tutti i bambini; i grandi, invece, potranno gustare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Epifania di musica, divertimento e prelibatezze culinarie: a Predappio si fa festa con la Sagra della Befana
Leggi anche: A Savignano un'Epifania "diffusa", tra i quartieri arriva la Befana con doni e tanto divertimento
Festa dell’ospitalità, al via le celebrazioni - Al via a Bertinoro la 99ª edizione della Festa dell’Ospitalità che si apre domani all’insegna del tema ‘Libertà è ospitalità. ilrestodelcarlino.it
ASPETTANDO LE FESTE - Ultimo appuntamento con il mercatino di Natale di Bertinoro - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.