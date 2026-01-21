Da il 26 gennaio al 1 febbraio, Primola ospiterà la Global Game Jam, un evento internazionale dedicato allo sviluppo collaborativo di videogiochi. Per sette giorni, la città diventerà un laboratorio creativo, coinvolgendo appassionati e professionisti in un’esperienza di progettazione e condivisione. Un’occasione per stimolare la creatività e condividere idee, in un contesto che unisce divertimento e collaborazione a livello globale.

La città si prepara a diventare, per una settimana, un laboratorio creativo dedicato ai videogiochi. Dal 26 gennaio al primo febbraio, la sede dell’associazione culturale Primola, in via Lippi, ospiterà la Global Game Jam, una delle tappe italiane del più grande evento mondiale dedicato allo sviluppo collaborativo di videogiochi, capace ogni anno di coinvolgere decine di migliaia di partecipanti in oltre 90 Paesi. La Global Game Jam funziona come una grande ‘jam session’ digitale: sviluppatori, artisti, musicisti, scrittori e designer lavorano insieme per ideare e realizzare un gioco originale partendo da un tema comune, che viene svelato all’inizio dell’evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tra divertimento e creatività. Global Game Jam a Primola. Un laboratorio di sette giorni

