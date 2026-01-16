A Cascina la festa provinciale delle polizie locali

Martedì 20 gennaio, in occasione della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale, Cascina ospiterà la tradizionale festa provinciale delle Polizie Locali. L'evento rappresenta un momento di confronto e riconoscimento per le forze di polizia che operano sul territorio, rafforzando il senso di comunità e collaborazione tra le istituzioni locali.

Sarà Cascina a ospitare quest'anno la festa provinciale delle Polizie Locali, in programma martedì 20 gennaio nel giorno dedicato a San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale. Altissima la partecipazione prevista, con oltre 30 amministrazioni comunali della provincia di Pisa che hanno confermato la loro presenza con sindaci, amministratori, comandanti e agenti. La ricorrenza vedrà una doppia celebrazione. Si parte alle 9.30 con il ricevimento delle autorità in Piazza della Chiesa, per poi partecipare alle 10 alla Santa Messa nella Propositura di Cascina celebrata da Monsignor Giovanni Paolo Benotto, arcivescovo emerito di Pisa, e da Monsignor Paolo Paoletti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

