Italo Treno cerca personale a Napoli | i requisiti richiesti e come candidarsi

Italo Treno è alla ricerca di personale per le stazioni di Napoli, Roma, Milano, Venezia e Firenze. Sono disponibili 20 posizioni di hostess e steward di stazione, rivolte a candidati interessati a lavorare nel settore dei trasporti ferroviari. Sul sito ufficiale sono indicati i requisiti richiesti e le modalità di candidatura per chi desidera entrare nel team di Italo.

•Si occupano della vendita dei biglietti e di tutti i prodotti commercializzati Italo;•Gestiscono le attività di informazione e supporto ai viaggiatori, con particolare attenzione alla gestione delle anomalie di servizio;•Curano il decoro e riordino degli ambienti di stazione (biglietterie e lounge);•Instaurano un rapporto di fiducia con i viaggiatori offrendo ascolto, professionalità ed empatia;•Supportano gli station manager per tutte le attività operative;•Svolgono attività di assistenza e accoglienza della clientela, curandone il comfort e le relazioni;•Rappresentano nello stile e nei comportamenti il brand e i valori Italo.

