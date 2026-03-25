Ferragni e Fedez di nuovo insieme | le foto al compleanno di Leone spunta anche Giulia tra gli invitati

Chiara Ferragni e Fedez sono stati fotografati insieme al compleanno del loro figlio, evento al quale anche una terza persona, identificata come Giulia, era presente tra gli invitati. Le immagini sono state pubblicate dal settimanale Diva e Donna, confermando il loro incontro dopo la fine del matrimonio. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’incontro è stata fornita.

Chiara Ferragni e Fedez sono tornati a incontrarsi dopo la fine del loro matrimonio, e questa volta non si tratta di indiscrezioni ma di immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna. I due sono stati infatti fotografati insieme in occasione di un momento preciso: il compleanno del figlio Leone, che ha compiuto otto anni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonnasettimanale) L’incontro è avvenuto durante la festa organizzata per il bambino, un evento familiare in cui erano presenti anche i nonni e altri parenti. Si tratta quindi di una riunione legata esclusivamente al loro ruolo di genitori, un contesto in cui la presenza di entrambi appare naturale nonostante la separazione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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