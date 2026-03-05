Meloni | sono preoccupata per la reazione scomposta dell' Iran Dall' Italia aiuti in difesa

La presidente del Consiglio ha espresso preoccupazione per la reazione dell'Iran, sottolineando che l’Italia fornirà aiuti in difesa, senza però voler entrare in guerra. Durante un intervento radiofonico, ha ribadito che il paese non si trova in conflitto e non ha intenzione di parteciparvi. Le sue parole sono state trasmesse durante una conversazione con RTL 102.

AGI - "Non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando a 'RTL 102.5' della situazione in Medio Oriente. La situazione "preoccupa e direi su diversi fronti. Io sono preoccupata da una crisi sempre più evidente del diritto internazionale degli organismi internazionali. Era prevedibile dopo l'anomalia totale di un membro delle Nazioni Unite" che ha invaso un Paese vicino, ha detto la premier. "Per quello che riguarda le basi militari mi pare che tutti si stiano in realtà attenendo a quello che prevedono gli accordi bilaterali. La stessa portavoce spagnola ha dichiarato ieri che esiste un accordo bilaterale e al di fuori di quell'accordo non ci sarà un utilizzo di basi spagnole. 🔗 Leggi su Agi.it

