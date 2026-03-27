Fedez e Chiara Ferragni beccati insieme in compagnia della nuova compagna di lui | i dettagli

Recentemente, Chiara Ferragni e Fedez sono stati visti insieme in compagnia di Giulia Honegger, la nuova compagna del cantante. La presenza della terza persona si è verificata durante un incontro tra i tre, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell'evento. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo alle circostanze o ai motivi dell'incontro.

Recentemente, Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso del tempo insieme. Con loro, però, c’era anche una terza persona: la nuova compagna del cantante, Giulia Honegger. Il piacevole incontro è avvenuto alla festa del piccolo Leone, che lo scorso 19 Marzo ha compito 8 anni. La presenza della fidanzata del rapper ha destato molto scalpore. Sebbene nessuno dei due abbia confermato o smentito la voce pubblicamente, fonti certe hanno rivelato che la giovane donna sia in attesa. L’influencer non avrebbe reagito negativamente alla notizia, come testimonia anche il fatto che Giulia fosse al compleanno. Vuoi restare informatoa su tutte le notizie sul Gossip? Clicca qui e segui la nostra pagina IG DailyGossip24! Ormai, non si fa che parlare d’altro. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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