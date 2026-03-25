Durante il compleanno del loro figlio, Chiara Ferragni e Fedez sono stati fotografati mentre partecipavano alla festa. Alla cerimonia era presente anche Giulia Honegger, la nuova compagna del rapper. Le immagini sono state scattate durante l’evento e pubblicate sui social network. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai partecipanti in merito all’occasione.

Chiara Ferragni e Fedez sono stati paparazzati alla festa di Leone, primogenito della ex coppia. Con loro anche documentata la presenza di Giulia Honegger, nuova compagna del rapper. Assente la nuova fiamma dell'influencer Una riconciliazione dopo la separazione che a tratti potrebbe sapere di famiglia allargata. La stessa che qualche mese fa sembrava impossibile.Chiara Ferragni e Fedez sono stati paparazzati insieme al compleanno del primogenito Leone e con loro c’era anche Giulia Honegger, la nuova fidanzata del rapper. E’ stato il settimanaleDiva e Donnaa fotografare i tre,mentre sono alle prese con i festeggiamenti del bambino che ha appena compiuto 8 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Chiara Ferragni, Fedez e Giulia Honegger insieme al compleanno di Leone

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