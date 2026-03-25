Ferragni e Fedez sono stati fotografati insieme durante il compleanno del loro figlio. La festa si è svolta con la presenza della nuova compagna del rapper. Le immagini mostrano i genitori in compagnia del bambino, senza segnali di tensione tra i due. La presenza di tutti i protagonisti ha attirato l’attenzione dei media, che hanno documentato l’evento.

Chiara Ferragni e Fedez insieme: cosa è successo al compleanno di Leone?. Altro che gelo post-separazione. Chiara Ferragni e Fedez si sono ritrovati fianco a fianco per un’occasione speciale: l’ottavo compleanno del figlio Leone. Una festa intima, lontana dagli eccessi mediatici del passato, ma carica di significato. Le immagini diffuse mostrano i due sorridenti, insieme ai figli Leone e Vittoria e al nonno Franco, padre del rapper. Un segnale chiaro: la priorità resta la famiglia, anche dopo la fine dell’amore. Clima sereno e famiglia allargata: presente anche Giulia Honegger. Il dettaglio che più ha fatto discutere è la presenza di Giulia Honegger, nuova compagna di Fedez. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Ferragni e Fedez si ritrovano per Leone: festa insieme (con la nuova compagna) e scenari inediti

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