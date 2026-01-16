Eletti i nuovi Consiglieri i componenti del Collegio dei Revisori e del Comitato Pari Opportunità per il quadriennio 2026-2029

Sono stati eletti i nuovi membri del Consiglio, del Collegio dei Revisori e del Comitato Pari Opportunità per il quadriennio 2026-2029. Sergio Cairone è stato scelto come nuovo Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, assumendo incarichi fondamentali per il prossimo biennio. La tornata elettorale ha definito le figure che guideranno l’ente in un periodo di rinnovamento e sviluppo professionale.

Sergio Cairone è il nuovo Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno. Il professionista, candidato con la Lista n.2 "Uniti per la Professione", è stato scelto per guidare l'Ordine per il prossimo quadriennio (2026-2029). Con lui, confermati i consiglieri uscenti Giuseppe Arleo, Pierluigi Chiarito, Achille De Caro, Antonio (detto Tony) De Lucia, Nicola Fiore, Rosita Galdi, Americo Rinaldi, ed eletti anche i colleghi candidati nella stessa Lista Rosanna Marisei, Vincenzo Landi, Giuseppina detta Pina Napoli, Mario Ragone. A completare il Consiglio, che si insedierà nel prossimo mese, Maria Luisa Poppiti, Carmine Noschese, Alfonso Maria Gaeta, candidati con la Lista n. Per il Comitato Pari Opportunità sono stati invece eletti Liliana Bonadies, Giuseppe Fortunato, Silvia Iula, Laura Martucciello, Alain Murano, Ornella Oropallo.

