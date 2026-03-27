EA Sports ha annunciato il rilascio di una nuova sfida di creazione squadra (SBC) dedicata a Andrés Iniesta, nella versione “Stelle della fase a eliminazione” (Knockout Royalty). La carta speciale, chiamata FC 26 Iniesta 93 ICON, rappresenta un aggiornamento per il centrocampista. La sfida permette ai giocatori di ottenere questa versione attraverso l'inserimento di determinati oggetti nel gioco.

EA Sports ha appena rilasciato la SBC di Andrés Iniesta in versione Stelle della fase a eliminazione (Knockout Royalty). Una carta da 93 OVR che celebra la classe infinita dello spagnolo, capace di trasformare ogni possesso palla in un’opera d’arte. Preparate i vostri “fodder”, perché questa sfida richiede un sacrificio importante, ma il premio è un giocatore che cambia le regole del gioco. Analisi della Carta: Il Genio in numeri. OVR: 93 (CC COC AS).. Dribbling (94) & Passaggio (94): Statistiche da fine gioco. La palla è letteralmente incollata ai suoi piedi e ogni lancio è millimetrico.. Velocità (86): Sorprendentemente alta per un Iniesta, permettendogli di strappare a centrocampo o agire efficacemente come ala creativa. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Iniesta 93 ICON: arriva il Re del centrocampo! Ecco come sbloccare la leggenda ‘Knockout Royalty

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