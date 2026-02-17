La FC 26 SFE Garantito ha portato una vera rivoluzione nel mondo delle carte da collezione, spingendo i giocatori a puntare sui fuoriclasse grazie alla nuova promozione Knockout Royalty Upgrade. La novità permette di potenziare le carte più rare, offrendo la possibilità di ottenere pezzi unici e di grande valore. Con questa iniziativa, gli appassionati cercano di rafforzare le proprie squadre, sperando di portare a casa i migliori protagonisti della fase a eliminazione.

Se stai cercando di aggiungere un pezzo pregiato della nuova promo Stelle della fase a eliminazione (SFE) alla tua rosa, questa è l’occasione d’oro. EA ha appena rilasciato un upgrade che garantisce un oggetto speciale della collezione “Knockout Royalty”, permettendoti di saltare i pacchetti standard e puntare dritto all’obiettivo. Il Premio. 1x Pacchetto SFE garantito: Contiene un giocatore della promo Stelle della fase a eliminazione (Non scambiabile).. I Requisiti della Sfida. Il costo è equilibrato per la possibilità di pescare un top player assoluto della promo attuale: Valutazione squadra: Minimo 85. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SFE Garantito: Caccia ai fuoriclasse con il nuovo Knockout Royalty Upgrade!

FC 26 Knockout Royalty: Arrivano i Re delle Coppe su Ultimate Team!FC 26 Knockout Royalty ha preso il via perché EA Sports ha deciso di celebrare i migliori goleador dei tornei europei.

FC 26 SBC AGGIORNABILE: 86+ Campaign Mix Upgrade – Un Giocatore Speciale Garantito!È disponibile l'FC 26 SBC AGGIORNABILE: 86+ Campaign Mix Upgrade, un'evento che permette di ottenere un giocatore speciale di alto rating (minimo 86 OVR).

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.