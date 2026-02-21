A Mesagne la fase territoriale del Campionato nazionale di ginnastica ritmica Csi

A Mesagne, domenica 22 febbraio, si svolge una tappa importante del Campionato nazionale di ginnastica ritmica Csi. La manifestazione inizia alle 8.30 e attira squadre da diverse regioni, che si sfidano sul tatami per conquistare i migliori piazzamenti. La partecipazione di numerosi atleti e il pubblico presente creano un’atmosfera vivace e coinvolgente. L’evento promette di essere uno dei momenti più attesi della stagione nel territorio brindisino.

L'evento vedrà 120 atlete di diverse categorie, sfidarsi in pedana presso il palazzetto del liceo E. Ferdinando MESAGNE - Domenica 22 Febbraio 2026, a partire dalle 8.30, la grande ginnastica torna protagonista nella provincia di Brindisi. Il Centro sportivo italiano (Csi) – Comitato di Brindisi, con la collaborazione dell'A.S.D. Ritmica Brindisi "Relevè" e con il patrocinio della Città di Mesagne, organizza la fase territoriale del 19° Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica. L'evento vedrà 120 atlete di diverse categorie, sfidarsi in pedana presso il palazzetto del Liceo E. Ferdinando, a Mesagne.