ginnastica ritmica regionali uisp al palamarabini

Oggi e domani, presso il PalaMarabini di San Martino in Strada, si svolge la Prima Prova del Campionato Regionale Uisp di ginnastica ritmica 2026, organizzata dalla Polisportiva Cava Ginnastica. L'evento vede la partecipazione di atlete provenienti dalla regione, offrendo una importante occasione di confronto e crescita nel panorama regionale della disciplina.

La Polisportiva Cava Ginnastica ospita e organizza la Prima Prova del Campionato Regionale Uisp di ginnastica ritmica 2026, in programma oggi e domani presso il palazzetto dello sport ‘Marabini’ di viale dell’Appennino a San Martino in Strada. La competizione vedrà scendere in pedana quasi 300 atlete agoniste provenienti da tutta la Regione ed è riservata alle categorie 3ª, 4ª e 5ª (sia esercizi individuali che d’insieme) e alle rappresentative di 1ª e 2ª categoria. Un appuntamento di grande rilievo per il movimento della ginnastica ritmica Uisp, che apre ufficialmente la stagione agonistica regionale e che sarà una tappa qualificante per i campionati nazionali, che si svolgeranno in Toscana a fine maggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ginnastica ritmica, la Polisportiva Cava organizza la prima prova del campionato regionale Uisp
La Polisportiva Cava Ginnastica organizza la prima prova del campionato regionale Uisp di Ginnastica Ritmica, che si terrà a Forlì presso il palazzetto dello sport Marabini di viale dell'Appennino a San Martino in Strada, nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 gennaio.

