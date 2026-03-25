Nuovo fascicolo sanitario elettronico dal 31 marzo novità per medici e pazienti per gestire i documenti

Dal 31 marzo entra in vigore l'obbligo di aggiornare il fascicolo sanitario elettronico, coinvolgendo sia i medici sia i pazienti. La novità riguarda la gestione digitale dei documenti sanitari, con l'accesso online ai dati clinici. Le autorità sanitarie hanno comunicato che questa misura mira a facilitare la condivisione delle informazioni tra operatori e utenti del sistema sanitario.

Il percorso d’implementazione del fascicolo sanitario elettronico entra nella sua fase cruciale. Dal 31 marzo ci saranno novità operative per medici, strutture e cittadini. La data segna il completamento dell’ultima fase prevista dal piano nazionale, con l’obiettivo di rendere il sistema pienamente attivo su tutto il territorio entro giugno. A cambiare sarà soprattutto la gestione dei documenti sanitari, che dovranno essere caricati e condivisi in modo standardizzato. Fascicolo sanitario elettronico 2026, cosa cambia dal 31 marzo Cosa cambia per i medici e le strutture sanitarie Accesso e gestione dei dati, cosa cambia per i pazienti Fascicolo sanitario elettronico 2026, cosa cambia dal 31 marzo A partire da aprile, il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) diventa un sistema pienamente operativo a livello nazionale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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