Il Fascicolo Sanitario Elettronico incontra i cittadini | sei appuntamenti nella provincia di Verona

A Verona e in alcuni paesi della provincia, parte il ciclo di incontri pubblici sul Fascicolo Sanitario Elettronico. Dal 10 febbraio, cittadini e medici potranno scoprire come funziona e quali vantaggi offre questa nuova piattaforma digitale. Gli appuntamenti si susseguiranno in diverse località, con l’obiettivo di spiegare passo passo come accedere ai servizi online e migliorare la gestione della salute tramite il digitale.

Al via dal prossimo 10 febbraio un ciclo di incontri pubblici per scoprire servizi e funzionalità del portale regionale SanitàKmZero Un ciclo di sei incontri pubblici dedicati al Fascicolo sanitario elettronico (Fse)prenderà il via a Verona e in diversi comuni della provincia a partire dal 10 febbraio. L’iniziativa, promossa dall’Azienda Ulss 9 Scaligera, rientra nelle attività di comunicazione volte a favorire una maggiore conoscenza e diffusione dell’utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico regionale attraverso il portale SanitàKmZero. Gli appuntamenti, rivolti alla cittadinanza, si svolgeranno ogni martedì alle ore 15.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Fascicolo Sanitario Elettronico Fascicolo sanitario elettronico: prende il via la formazione degli operatori sull’utilizzo Fascicolo sanitario elettronico offline per intervento tecnico, possibili disagi Il 21 gennaio 2026, tra le ore 20 e le 22, si svolgerà un intervento tecnico sulla base dati del Fascicolo sanitario elettronico del Friuli Venezia Giulia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Fascicolo Sanitario Elettronico Argomenti discussi: Accessibilità e inclusione digitale nel Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0; Fascicolo sanitario elettronico: un ciclo di incontri a Verona e provincia; Il Fascicolo Sanitario Elettronico incontra i cittadini: sei appuntamenti nella provincia di Verona; A Basta la Salute le criticità del fascicolo sanitario elettronico. Cos’è il Fascicolo sanitario elettronico, la cartella clinica online dei cittadiniIl Fascicolo sanitario elettronico è un archivio digitale che raccoglie e conserva la storia clinica di ogni cittadino. Aggiornato automaticamente dalle strutture sanitarie, può essere considerato a ... massa-critica.it Fascicolo sanitario elettronico, che cosa cambia dal 30 marzo per i mediciDal 30 marzo il Fascicolo sanitario elettronico entra a regime. Accesso ai dati legato al consenso dei cittadini e al patient summary dei medici di famiglia ... doctor33.it Fascicolo Sanitario Elettronico, ciclo di incontri pubblici a #Verona e provincia - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.