Dopo il furto di una borsa fa acquisti con la carta di credito rubata | arrestato 29enne

Un furto di borsa avvenuto in un bar del centro ha portato all’arresto di un uomo di 29 anni, sorpreso a utilizzare una carta di credito rubata. L’episodio ha coinvolto una madre e sua figlia, che si trovavano nel locale al momento dei fatti. La polizia di Stato è intervenuta prontamente, assicurando il responsabile alla giustizia.

Doveva essere una tranquilla pausa caffè in un bar del centro, invece si è trasformata in una spiacevole disavventura per madre e figlia, conclusasi con l'arresto di un giovane di 29 anni da parte della polizia di Stato.È successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 gennaio. Le due erano sedute.🔗 Leggi su Genovatoday.it

