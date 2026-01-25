Battocletti regina del Campaccio | bis nel fango e dominio assoluto a San Giorgio su Legnano

La 69ª edizione del Campaccio si è conclusa con la vittoria della campionessa Battocletti, che ha bissato il successo ottenuto in passato. Tra gli uomini, il primo posto è stato conquistato dal burundese Ntakarutimana, con Luca Alfieri che si è distinto come miglior rappresentante italiano. La competizione si è svolta a San Giorgio su Legnano, confermando la sua tradizione come evento di rilievo nel panorama della corsa campestre.

La trentina domina la 69ª edizione della classica della campestre, mentre tra gli uomini il successo va al burundese Ntakarutimana con Luca Alfieri miglior azzurro. Le gare saranno trasmesse in replica su Atletica Italiana TV e sull’app SportFace. Il Campaccio Cross Country 2026 si conferma una delle prove più iconiche e affascinanti dell’atletica internazionale. A San Giorgio su Legnano, tra fango, pioggia e freddo, la 69ª edizione della storica campestre lombarda ha regalato spettacolo puro, confermandosi tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour e ribadendo il suo ruolo centrale nel panorama mondiale della corsa campestre.🔗 Leggi su Sportface.it

Il 24 e 25 gennaio a San Giorgio su Legnano. Campaccio, Battocletti dice sì. L’azzurra difenderà il titoloIl 24 e 25 gennaio a San Giorgio su Legnano torna il Campaccio, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di atletica.

Nadia Battocletti si conferma regina del Campaccio! Scivola nel fango, poi fa il vuoto!Nadia Battocletti si è aggiudicata con determinazione il Campaccio 2026, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama delle corse campestri.

Campaccio cross, Nadia Battocletti: Che rivalità con Francine NiyomukunziDiretta Raisport ore 11.25 per la gara dell'azzurra e medagliata olimpica e mondiale Nadia Battocletti che a dicembre ha vinto la sua sesta medaglia d'oro agli europei di corsa campestre ... tuttosport.com

LIVE Atletica, Campaccio 2026 in DIRETTA: Nadia Battocletti vuole ripetersi. Battaglia nel maschileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:15 Le condizioni meteo sono avverse. È nuvoloso e le temperature sono molto basse. Non sarà particolarmente ... oasport.it

