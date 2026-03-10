Il vicepresidente della Camera del centrodestra ha commentato le recenti decisioni di alcuni giudici, affermando che per il No si tratta di una compagnia di smemorati. Ha criticato le sentenze che, secondo lui, hanno dimenticato principi fondamentali e ha osservato che l’Alta corte era inclusa nel programma del Partito Democratico, sottolineando la sua opinione sulla coerenza delle posizioni politiche e giudiziarie.

Giorgio Mulè, lei è il giustiziere dei magistrati?«No, io sono per una giustizia che riguardi anche i magistrati. Una giustizia che li faccia essere responsabili per gli errori che commettono e che sappia esaltarne la professionalità e il merito». Il video del confronto di Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, esponente di Forza Italia ed ex direttore di Panorama, con il pm Henry John Woodcock a Piazzapulita ha fatto il giro di tutti i social. Il magistrato, divenuto molto mediatico grazie al Savoiagate, Vallettopoli e l’inchiesta sulla P4, ne è uscito malconcio. Come vi siete salutati alla fine?«Ci siamo dati la mano, con un reciproco in bocca al lupo». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Giorgio Mulè: «Per il No una compagnia di smemorati»

