Mense scolastiche | oltre 360mila euro dalla Regione Toscana per sostenere il biologico e l’educazione alimentare

La Regione Toscana ha allocato più di 360mila euro destinati a sostenere le mense scolastiche biologiche e i programmi di educazione alimentare nei Comuni della regione. Questa somma viene utilizzata per promuovere un'alimentazione più sana e sostenibile nelle scuole locali, coinvolgendo direttamente studenti e personale scolastico. L'obiettivo è migliorare la qualità dei pasti e sensibilizzare sui temi dell'alimentazione consapevole.