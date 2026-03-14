Mense scolastiche | oltre 360mila euro dalla Regione Toscana per sostenere il biologico e l’educazione alimentare
La Regione Toscana ha allocato più di 360mila euro destinati a sostenere le mense scolastiche biologiche e i programmi di educazione alimentare nei Comuni della regione. Questa somma viene utilizzata per promuovere un'alimentazione più sana e sostenibile nelle scuole locali, coinvolgendo direttamente studenti e personale scolastico. L'obiettivo è migliorare la qualità dei pasti e sensibilizzare sui temi dell'alimentazione consapevole.
La Regione Toscana ha stanziato oltre 360mila euro a sostegno delle mense scolastiche biologiche e dei progetti di educazione alimentare nei Comuni del territorio. Tra gli enti destinatari delle risorse figura anche Livorno, inserita tra le amministrazioni che beneficeranno dei nuovi finanziamenti destinati al sistema della ristorazione scolastica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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